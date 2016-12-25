"Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом", — рассказал 12-летний школьник в интервью первому каналу белорусского телевидения. Он уточнил, что в настоящее время задумывается о профессии врача или военного.

В сентябре Александр Лукашенко объяснил, почему его младший сын перестал появляться на публике. По его словам, Николай большое внимание уделяет обучению в школе. При этом белорусский лидер отметил, что желания становиться главой государства у ребенка нет.

До этого белорусские и российские СМИ отметили, что летом сын Лукашенко стал крайне редко появляться на публике. Последняя встреча Коли на высоком уровне состоялась 21 мая в Ватикане — с Папой Римским Франциском.

В последние годы президент Беларуси почти на всех официальных мероприятиях появляется в сопровождении Николая. Мальчик в свое время встречался с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой. В разные годы он также стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на Генассамблее ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи.