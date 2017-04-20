Пуск состоялся 20 апреля с площадки N1 ("Гагаринский старт") космодрома. К МКС на корабле "Союз МС-04" отправились российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте в аппарате установлен 70-килограммовый грузовой контейнер, отмечает ТАСС.

Полет к станции будет проходить по укороченной, четырехвитковой шестичасовой схеме. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

На МКС должны были отправиться два россиянина, но "Роскосмос" в ноябре прошлого года решил с весны 2017-го сократить численность российского экипажа станции с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия". В итоге "Роскосмосу" не удалось найти желающих занять освободившееся место в "Союз МС-04", сообщает Lenta.ru.

В урезанном составе российская миссия будет работать до пристыковки к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука" до середины 2018 года. До этого времени число астронавтов на МКС должно увеличиться с трех до четырех человек.

Запуск "Науки" запланирован на осень 2018 года. Недавно стало известно, что в топливных баках модуля обнаружено загрязнение, а все его резиновые элементы устарели и не отвечают предъявляемым к ним требованиям. "Наука" строится с 1995 года, ее производитель — предприятие "Центр Хруничева", также выпускающее ракеты "Протон-М". Модуль после того, как в 2024 году закроется программа МКС, должен был стать основой национальной российской станции.

В марте этого года американское космическое агентство NASA подписало договор с американской аэрокосмической компанией Boeing, предусматривающий покупку у последней до пяти мест на российских "Союзах". В настоящее время астронавты на МКС доставляются исключительно при помощи российских "Союзов". В NASA хотят избавиться от подобной монополии. Для этого в США создаются пилотируемые корабли Dragon V2 и CST-100, а также лунно-марсианский Orion.