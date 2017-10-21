Король Испании Филипп VI вновь резко раскритиковал планы Каталонии добиться независимости от Мадрида, назвав их "неприемлемыми". Выступая на церемонии вручения Премии принцессы Астурийской в пятницу, 20 октября в Овьедо, монарх выразил уверенность, что Мадриду удастся разрешить конфликт с Барселоной с помощью демократических институтов.

Каталония является частью Испании 21 века и останется ею в будущем, заверил он. "Нельзя создать проект будущего путем разрушения демократического сосуществования", — подчеркнул он. Лидеров каталонских сепаратистов Филипп обвинил в "безответственной попытке раскола" страны.

Заявление Филиппа VI стало вторым его высказыванием по каталонскому кризису. 3 октября он выступил с телеобращением к нации, указав на необходимость защищать установленный конституцией порядок. В настоящее время Испания находится в "крайне тяжелой ситуации", отметил он, назвав каталонский референдум противозаконным и недемократическим. Власти в Барселоне своими безответственными действиями намеренно преступили закон, поставив под угрозу "экономическую и социальную стабильность" Каталонии и всей Испании, считает монарх.

Между тем правительство Испании получило поддержку оппозиции по плану применения репрессивных мер в отношении каталонской региональной администрации. Соответствующее решение будет принято с согласия Испанской социалистической рабочей партии и либеральной партии "Граждане", сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой 20 октября в Брюсселе. Он отказался пояснять, о каких именно мерах идет речь. "Об этих мерах будет объявлено завтра", — сообщил он далее.

Ожидается, что Мадрид применит штрафные меры, предусмотренные статьей 155 испанской конституции, которая не применялась еще ни разу в истории страны. В числе прочего, эта статья предусматривает отстранение от власти регионального правительства, нарушающего конституцию. По словам Рахоя, никакой альтернативы у Мадрида уже не осталось. "Нельзя согласиться с тем, что правительство (в Барселоне — Ред.) нарушает закон, причем делает это намеренно", — добавил он.

Власти Каталонии вопреки запрету официального Мадрида провели 1 октября референдум о независимости от Испании. По данным региональной администрации, явка на плебисците составила около 43 процентов, из которых более 90 процентов высказались за независимость.

10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги референдума, приняли документ о независимости республики. В частности, в нем было указано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон подписал эту декларацию, заявив при этом, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.