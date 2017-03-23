В среду в Лондоне в результате двойного теракта погибли четыре человека и сам нападавший, не менее 40 человек получили ранения. Прокуратура рассматривает версию, согласно которой атаки были совершены под влиянием пропаганды ИГ.

Что произошло

Оба нападения произошли в центре Лондона около 14.40 по местному времени. Как сообщили на пресс-конференции представители правоохранительных органов, нападавший действовал в одиночку.

Сначала на Вестминстерском мосту через Темзу автомобиль въехал в толпу пешеходов. Затем машина поехала дальше и врезалась в ограждение расположенного в непосредственной близости от моста Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Водителт выскочил из автомобиля и попытался проникнуть в здание парламента. Он ударил ножом полицейского, после чего был застрелен бойцом спецназа, сообщает Deutsche Welle.

Жертвы

Три человека погибли после того, как террорист врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту. Среди них — группа французских школьников, а также полицейские, которые возвращались с церемонии награждения. Около 17:00 по лондонскому времени спасатели вытащили из Темзы женщину. Она шла по мосту, и сила удара выбросила ее за перила, сообщает Би-Би-Си.

Террорист напал с ножом на безоружного полицейского Кита Палмера, который скончался от полученных ран. Пятым погибшим стал сам нападавший — сотрудники полиции ранили его, и мужчина также умер на месте происшествия.

Еще около 40 человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Террорист

Личность террориста уже установлена, однако его имя пока не названо. По словам свидетелей, это мужчина в возрасте около 40 лет, с бородой и азиатской наружности. Он был одет в черную одежду и вооружен двумя ножами.

По данным полиции, нападавший был один. Предполагается, что мужчина мог быть связан с радикальными исламистами и действовать под влиянием пропаганды.

Реакция

Полиция попросила жителей и гостей Лондона временно воздержаться от посещения Парламентской площади у Вестминстерского дворца, улицы Уайтхолл, ведущей к Трафальгарской площади, Вестминстерского и Ламбетского мостов, набережной Виктории вдоль северного берега Темзы. Подъезды к Парламентской площади и Вестминстерскому мосту блокированы, ближайшие станции метрополитена закрыты.

Лидеры западноевропейских стран заявили о солидарности с Великобританией после теракта. Мэр Парижа распорядился погасить огни на Эйфелевой башне в полночь по местному времени в знак солидарности с пострадавшими в Лондоне, среди которых были школьники из Франции, сообщает Русская служба Би-Би-Си.