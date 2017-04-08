Перед выступлением лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на Корсике подрались ее сторонники и противники, полиция применила слезоточивый газ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию RTL.

Ле Пен баллотируется в президенты Франции и удерживает в предвыборной гонке второе место, сокращая отставание от лидера гонки Эммануэля Макрона.

На Косике она должна была выступить во Дворце съездов в городе Аяччо. Перед встречей с избирателями в зале митинговали около полутора десятков манифестантов, которые скандировали "Вон, Франция!". Сотрудники правопорядка Нацфронта попытались выдворить их из помещения. Между ними началась потасовка. После этого был пущен слезоточивый газ, а здание было эвакуировано.

Лидер Нацфронта в связи с инцидентом перенесла встречу в другой зал.

Марин Ле Пен — евроскептик, обещающая в случае победы провести референдум о выходе Франции из Евросоюза — вслед за Великобританией. С такой программой она в первом туре выборов набирает столько же голосов, сколько и лидер гонки Эммануэль Макрон — примерно по 23%. Во втором туре Макрон, по данным социологов, должен победить с превосходством более чем в 20%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.