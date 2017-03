У Ларри ослабели охотничьи инстинкты. В то время как кот Палмерстон из МИДа ловит мышей десятками, а кот Глэдстоун, работающий на Минфин, даже превосходит его, Ларри был замечен играющим со своей добычей и отпускающим ее.

На кота донес фотограф Стив Бэк, который написал: "Ларри, главный мышелов 10, столкнулся лицом к лицу с крошечной мышкой, которая счастливо спаслась от него после непродолжительной игры".

Larry the chief mouser of No10 came face to face with a tiny little mouse which after some play time got away safely 😀🐭🐱 pic.twitter.com/NK4CXut7c9— Political Pictures (@PoliticalPics) March 16, 2017