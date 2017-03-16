Кот Ларри, работающий "главным мышеловом" в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, находится под угрозой увольнения, поскольку плохо справляется со своими обязанностями, сообщает The Telegraph.

У Ларри ослабели охотничьи инстинкты. В то время как кот Палмерстон из МИДа ловит мышей десятками, а кот Глэдстоун, работающий на Минфин, даже превосходит его, Ларри был замечен играющим со своей добычей и отпускающим ее.

На кота донес фотограф Стив Бэк, который написал: "Ларри, главный мышелов 10, столкнулся лицом к лицу с крошечной мышкой, которая счастливо спаслась от него после непродолжительной игры".

Larry the chief mouser of No10 came face to face with a tiny little mouse which after some play time got away safely 😀🐭🐱 pic.twitter.com/NK4CXut7c9— Political Pictures (@PoliticalPics) March 16, 2017

Многие лондонские чиновники требуют котов для борьбы с мышами, в частности, члены парламента неоднократно обращались с подобной просьбой к мэрии.

Член совещательного органа администрации города — Лондонской ассамблеи — Том Копли просил мэра Лондона Садика Хана выделить кота, "учитывая проблему с мышами в здании": одна из мышей упала с потолка перед группой испуганных школьников, пишет газета.

Член Консервативной партии Лондонской ассамблеи Эндрю Бофф заявил, что поддерживает эту идею и предлагает ее развить: "Я бы рекомендовал выдать по коту каждой политической группировке".

Садик Хан ответил на это, что мыши действительно доставляли неудобство, однако, по информации менеджмента мэрии, сейчас они беспокоят мало. В последнем квартале благодаря усиленному режиму борьбы с грызунами их стало меньше на 50%.

Кот Ларри получил официальный статус главного мышелова премьер-министра в феврале 2011 года. Семья бывшего премьера Дэвида Кэмерона взяла его котенком из приюта. В 2012 году сообщалось, что премьер-министр, устав от его лени и бездействия, снял Ларри с поста главного мышелова и назначил на его место кошку Фрейю канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна, однако после конфликта Ларри со своей преемницей кота решили оставить. В итоге он "пережил" Кэмерона, оставшись после его отставки в резиденции.

В своей последней речи в палате общин Кэмерон заявил, что будет скучать по Ларри, а в Twitter опубликовал прощальную фотографию с ним. Домой он его забрать не мог, так как Ларри является госслужащим и перешел к Терезе Мэй.

Его конкурент, кот Палмерстон, пополнил штат особняка МИДа на улице Уайтхолл сравнительно недавно — весной 2016 года. Его нашли в приюте для бездомных животных "Баттерси" и назвали в честь знаменитого министра иностранных дел Великобритании XIX века лорда Палмерстона, который занимал также пост премьер-министра.

В апреле 2016 года на странице Ларри в Twitter прошел опрос "Кто лучший кот правительства?", в котором Ларри победил со значительным перевесом. В июле того же года было принято решение оставить Ларри в резиденции.