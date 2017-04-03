



"Все-таки это вопрос правоохранительных органов. Это не кремлевская повестка дня", — сказал Песков. Он подчеркнул, что вопрос достоверности этой информации остается открытым.





Комментируя слова пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова об отсутствии геев в регионе, официальный представитель Кремля заявил, что не является "большим специалистом в области нетрадиционной ориентации".





1 апреля "Новая газета" сообщила, что за последние несколько недель в Чечне задержали более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности. Источники издания в Министерстве внутренних дел по Чеченской Республике назвали волну задержаний "профилактической зачисткой".





В тот же день Каримов заявил, что в Чечне не может быть гонений на мужчин нетрадиционной ориентации, потому что их там нет. "Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", — цитирует его "Интерфакс".





1 марта мэр приграничного с Финляндией Светогорска Сергей Давыдов заявил, что в городе с населением около 15 тысяч человек не проживает ни одного гея. В беседе с "Лентой.ру" он подчеркивал, что в своих подсчетах не сомневается. Градоначальник также отмечал, что для рейдов по выявлению представителей секс-меньшинств могут быть созданы специальные мобильные подразделения.