Спикер Кремля напомнил, что ответ на вопрос о судьбе осужденного за подготовку теракта в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова президент Владимир Путин дал еще в декабре. Тогда глава государства сказал, что для освобождения украинца должны "созреть" определенные условия.

Во время церемонии вручения "Ники" Сокуров, получивший награду "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Следствие доказало, что он создал в Крыму подразделение запрещенного в России движения "Правый сектор", был причастен к поджогам офисов организации "Русская община Крыма" и отделения партии "Единая Россия" в Симферополе. По мнению Следственного комитета, обвиняемый действовал с целью добиться выхода полуострова из состава России.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам голосования. Украина не признает результатов плебисцита и считает регион своей оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что процедура соответствовала нормам международного права, а вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.