Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне, чем во времена холодной войны. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC.

Ведущий спросил, идет ли сейчас новая холодная война. "Вероятно, даже хуже", — ответил Песков. Он пояснил, что это связано с решением бывшего президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов и забрать у них собственность.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что президенту США Дональду Трампу мешают наладить отношения между Россией и США, которые находятся "почти на нуле". Россия не вмешивается в политику США и "это лучшее свидетельство того, что мы и раньше этого не делали", добавил он.

Отвечая на вопрос о том, пыталась ли Россия повлиять на исход президентских выборов в США, он заявил: "Когда-то [президент США Рональд] Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам — No!""

В конце декабря Барак Обама расширил антироссийские санкции, выдворив из страны 35 российских дипломатов. В США эти действия объяснили тем, что российские хакеры якобы вмешивались в выборы президента в стране.