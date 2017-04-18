Инцидент произошел в тот момент, когда стадо слонов пришло на водопой. После нападения крокодила слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча за спины детенышей. Но затем одно из взрослых слонов решительно пошел вперед, помог слоненку освободить хобот и отогнал крокодила. Ролик на Youtube опубликовал житель Великобритании Александр Маканга.