Он уточнил, что оборудование сработало со стороны Тамани (Краснодарский край). "Причины выясняются", — добавил чиновник.

Ранее 28 июля стало известно, что крупнейшие города Крыма, а также Севастополь вновь остались без электричества. Обесточены Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и ряд других населенных пунктов. Как заявили в компании "Крымэнерго", причины сбоя пока неизвестны. По данным РИА Новости, отключения света произошли после 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.

В ноябре 2015 года Крым оказался обесточен в результате подрыва украинскими радикалами опор линий электропередачи, с помощью которых электроэнергия поставлялась с Херсонской области Украины на полуостров. В регионе ввели режим ЧС и установили график веерных отключений энергии. Со всей России в республику привозили генераторы.