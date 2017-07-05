Издание Worldatlas.com опубликовало ежегодный список стран, упорядочив их по количеству потребляемого чистого алкоголя на душу населения. По данным, издания, Латвия в этом списке занимает 20-е место, а лидером впервые стала Эстония, пишет Forte.

Согласно подсчетам экспертов, количество потребленного чистого алкоголя на душу населения в Латвии в прошлом году составило 10,21 литра. По этому показателю страна замыкает топ-20, расположившись между Португалией и Экваториальной Гвинеей.

Новым лидером списка "самых пьющих стран" стала Эстония, где на одного жителя приходится почти 15 литров чистого алкоголя в год. На втором месте — Беларусь, на третьем — Литва, на седьмом — Ирландия, на 11-м — Россия, на 12-м Германия, на 14-м — Польша.

Количество чистого алкоголя на душу населения в литрах в 2016 году:

1 Эстония 14.97 литров

2 Беларусь 14.69

3 Литва 14.30

4 Андорра 13.31

5 Чехия 12.47

6 Австрия 11.90

7 Ирландия 11.75

8 Франция 11.40

9 Люксембург 11.28

10 Венгрия 11.21

11 Россия 11.20

12 Германия 10.94

13 Сент-Люсия 10.83

14 Польша 10.67

15 Словакия 10.64

16 Хорватия 10.63

17 Багамские острова 10.53

18 Словения 10.32

19 Португалия 10.30

20 Латвия 10.21

21 Экваториальная Гвинея 9.94

22 Австралия 9.87

23 Бельгия 9.75

24 Болгария 9.72

25 Сербия 9.72