По словам Лаврова, дальнейшее сокращение ядерного потенциала возможно "только с учетом всех факторов, определяющих стратегическую стабильность, а не только количество стратегических наступательных вооружений", передает Lenta.ru.

Министр подчеркнул, что еще не время для полного отказа от ядерного оружия. "В последнее время существенно активизировались усилия по принуждению ядерных государств к отказу от ядерного оружия. Абсолютно ясно, что время для этого еще не пришло", — отметил он во время лекции в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

В настоящее время между Россией и США действует подписанный в 2010 году договор СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), который предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2020 году.