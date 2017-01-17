По словам Лаврова, за последние несколько лет подобная активность в отношении российских дипломатов в США возросла.

В конце декабря после того, как действующий президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов, Лавров предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В ответ на санкции, введенные США против России из-за хакерских атак, Лавров также предложил президенту РФ Владимиру Путину запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

По мнению Лаврова, в отношениях между Москвой и Вашингтоном произошло коренное изменение обстоятельств, и сейчас в основе политики США в отношении России лежит "агрессивная русофобия".

Глава МИД РФ подчеркнул, что речь идет "не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность". Под "агрессивными шагами" понимается приближение НАТО и ее военной инфраструктуры к границам России и развертывание там американских тяжелых вооружений.

По словам главы МИД РФ, у Вашингтона не получается выстраивать отношения с Москвой "по-взрослому", а вариант двусторонних отношений, в котором будут учтены только интересы США, не сработает.