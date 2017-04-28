"ЕС — серый, как цвет костюмов технократов из Брюсселя. Я хочу придать ему красок, потому что моя Европа счастливая, многообразная, красочная, у нее — человеческое лицо", — сказала кандидат в президенты.

Как отмечает агентство, несмотря на то что Ле Пен неоднократно заявляла о желании вывести Францию из Шенгенской зоны, в ходе речи она ни разу не коснулась вопроса о переходе на франки вместо евро.

Также, несмотря на результаты первого тура, Ле Пен не объявила о каких-либо изменениях в собственной программе.

Ранее лидер партии "Национальный фронт" призналась, что не является противницей Европы: "Я чувствую себя европейкой, конечно же, в первую очередь француженкой, но и европейкой".

При этом в своих предвыборных выступлениях Ле Пен заявляла о том, что в случае победы на президентских выборах она будет прорабатывать стратегию выхода Франции из еврозоны и разрыва экономических отношений с Евросоюзом.

Между тем кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон заявил, что будет требовать введения санкций против Польши, если станет главой государства, сообщает Reuters. По словам Макрона, Польша "нарушает" принципы Евросоюза.

"Когда права и ценности Евросоюза не уважаются, я хочу [потребовать] введения санкций", — заявил политик.

Как отмечается, Польша вступила в конфликт с ЕС после ряда реформ, которые, по мнению Брюсселя, нарушают демократический баланс. В частности, Варшаву критикуют за отказ принимать беженцев.

Клемент Бон, советник Макрона по вопросам Европы, заявил, что кандидат в президенты также хочет донести мысль о "силе и надежности" европейских ценностей до России, США и других стран Европы.

Ранее Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что у него якобы нет плана по защите от исламистского терроризма.