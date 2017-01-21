Политик в ходе своего выступления на заседании крайних правых лидеров в немецком городе Кобленц также призвала европейских избирателей "последовать примеру американцев и англичан и проснуться в 2017 году".

"В 2016 году англосаксонский мир проснулся. Я уверена, что в 2017 году жители континентальной Европы проснутся", — сказала Ле Пен на конференции Freedom for Europe.

Также она назвала решение о выходе Великобритании из Евросоюза началом "эффекта домино". "Второй удар не заставил себя долго ждать: избрание господина Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Его позиция по Европе ясна: он не поддерживает систему угнетения народов", — пояснила политик.

Кроме того Ле Пен раскритиковала миграционную политику, проводимую канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Во Франции госпожу Меркель преподносят как героиню в гуманитарной области. Какая щедрость по отношению к мигрантам! Но в то же время у самих жителей страны никто не спрашивал их мнения о миграционной политике страны, удовлетворены ли они ей. И мы понимаем почему. Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа!" — заявила Ле Пен. Она добавила, что "Меркель так хотела принять этих мигрантов, что так и не знает, куда делись 500 тысяч из них".

Ранее Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО.