"Евгения Чирикова, сидя в кафе "Гренка" в Таллине, говорит с улыбкой: "Теперь вы понимаете, почему я выбрала эту страну. Мы окружены эстонцами, но мы говорим по-русски, и никто не смотрит на нас косо", — рассказывает корреспондент.

"Эта 40-летняя москвичка, эколог-активистка, упорно боролась с российскими властями, пытаясь остановить строительство автодороги, связывающей Москву и Санкт-Петербург и наносящей ущерб Химкинскому лесу, — говорится в статье. — Близкая к оппозиции, подруга "Бори" (Бориса Немцова), убитого в 2015 году, Евгения Чирикова через несколько недель после его смерти решила хлопнуть дверью перед такой Россией. "Потому что я хотела продолжать свою работу. И в придачу остаться живой", — утверждает Чирикова.

"Она не единственная, кто сделал такой выбор. Вместо того, чтобы уехать в Париж, Лондон или Женеву, эти новые российские изгнанники предпочли поселиться по другую сторону границы, в странах Балтии, — передает журналист. "Главное — вопрос близости", — объясняет Евгения.

К этому добавляются другие практические соображения: стоимость жизни, язык, сходная культура и общее прошлое. "Прибалты, как никто другой, прекрасно понимают репрессивный и беззаконный характер путинского режима. Потому что они помнят о советской оккупации, о ночных вторжениях КГБ и о людях, исчезавших со дня на день", — продолжает Чирикова.

"Так, в Таллине, Вильнюсе и Риге несколько десятков таких, как Чирикова, нашли пристанище, а также тыловую базу для своей политической деятельности. Они журналисты, информаторы, активисты, а также бизнесмены, которые пожелали сбежать от системы, основанной на коррупции и кумовстве", — отмечает автор статьи.

"Константин Рубахин экстренно выехал из России, чтобы избежать заключения под стражу. И живет там с 2014 года. "Литва? Там говорят по-русски, но это единственное сходство с Россией", — говорит уроженец Воронежа. Его история, как под копирку, переписана с истории Евгении: он выступил против строительства медно-никелевого рудника на территории природного заповедника региона, чем навлек на себя гнев местных властей", — повествует автор.

В соседней Латвии, самой русскоговорящей из прибалтийских республик, недавних изгнанников также бесчисленное множество: в 2014 году вся редакция оппозиционного сайта "Медуза" решила поселиться в Риге. "Потому что мы осознаем, что в России нам никогда не дадут работать", — считает главный редактор Галина Тимченко.

"Для большей части этих "новых диссидентов" 2014 год — год аннексии Крыма — явился точкой невозврата. Два года спустя они все еще мечтают о России без Путина и видят себя в качестве противовеса кремлевской пропаганды", — указывает Александр Леви.

"Здесь можно быть самим собой. Реализовать свои мечты", — считает Евгения Чирикова. Ее соотечественники из русского меньшинства страны жалуются на то, что к ним здесь относятся как гражданам второго сорта. "Но достаточно им было бы прожить хоть один день в России, чтобы ясно понять, как им повезло, что они находятся здесь", — говорит она.

"Проживая в странах Балтии с минимальными затратами, эти изгнанники в восторге от того, что могут разделить судьбу Евросоюза, где они свободно передвигаются и где реагируют на их послания. Так, с тех пор, как он живет в Вильнюсе, Константин Рубахин не прекращает бороздить Старый Свет, чтобы возбудить общественный интерес к своей борьбе. Он обратился в Прокуратуру Швейцарии, требуя провести расследование деятельности международных подразделений горно-металлургических компаний, расположенных в Воронеже", — рассуждает автор статьи в Le Temps.

"Что касается Евгении Чириковой, она вернулась из Парижа, где была заслушана органами юстиции в рамках расследования роли филиала одной крупной французской компании в Химкинском деле, — пишет автор статьи. — Она была поддержана ассоциацией Sherpa по "защите граждан против экономических преступлений" и адвокатом Вильямом Бурдоном". "Всего этого никогда бы не произошло, если бы я осталась в Москве", — говорит Чирикова.