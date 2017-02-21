Судья Таллиинского административного суда Кадрианн Икконен "написала историю" и постановила, что раз депутаты не в состоянии принять применительные акты, решить ситуацию должен суд. Первый шаг сделан и касается он усыновленных однополыми парами детей.

Суд постановил, что министерство должно внести в регистр народонаселения в качестве родителей ребенка обеих женщин, поскольку "усыновитель обладает в отношении усыновленного ребенка теми же правами, что и родитель в отношении своего биологического ребенка". Кроме того, МВД должно выплатить паре 1695 евро.

Проживающие недалеко от Таллинна Тийна и Аве (имена изменены — прим.ред.) являются родителями двух детей. Аве родила сына, Тийна — дочь. Именно из-за детей они и зарегистрировали свои отношения в начале прошлого года, когда был принят закон о сожительстве. Сразу начали они и процесс усыновления, чтобы в случае, если с одним из родителей что-то произойдет, дети были бы защищены.

Через два с половиной месяца женщины получили документы, однако радость была омрачена тем, что в регистр народонаселения соответствующую отметку можно было внести только после принятия Рийгикогу применительных актов. Такая же ситуация произошла еще с тремя парами.

В качестве одной из причин называлось отсутствие в регистре соответствующей строки, однако Икконен не посчитала этот аргумент достаточно веским. "Если регистр не предусматривает внесение двух "матерей", следует внести подателя жалобы в качестве "отца"", — отметила она.

Аве облегченно вздыхает: борьба, наконец, окончена, и теперь можно сказать, что государство принимает ее детей, а через детей и всю семью. Другие однополые пары также заметили появление в регистре отметки об усыновленных ими детях.

По словам заведующей отделом актов народонаселения МВД Энель Пунгас, решение официально внести усыновленных детей в регистр было принято после долгих анализов и обсуждений и получило "политическую поддержку". Она отметила, что необходимости в правоприменительных актах не было, так как Закон о семье, говоря об усыновлении, оперирует понятиями "родитель" и "ребенок". Пол определяющего значения не имеет.

Центрист Яанус Карилайд считает, акты о применении закона о сожительстве раскалывают общество, и поэтому депутаты не спешат с их принятием. "Видно, что одна крайне маленькая, но хорошо организованная группа людей в Эстонии постоянно ищет лазейки, через которые можно просочиться и переосмыслить ценностные оценки общества и навязать свои установки", — говорит политик.

Решение суда еще не вступило в силу: у эстонского МВД есть 30 дней на то, чтобы его оспорить. Однако вряд ли оно будет это делать, ведь записи в регистр уже внесены.