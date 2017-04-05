Кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" Ленин Морено официально объявлен победителем президентских выборов в Эквадоре, сообщает телеканал Telesur.

После подсчета 99 процентов голосов, Ленин Морено, занимавший ранее пост вице-президента, получил поддержку 51,16% избирателей, тогда как его конкурент — банкир и политик правого толка Гильермо Лассо — набрал 48,84%, информирует Lenta.ru.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 2 апреля. В первом туре голосования 19 февраля Морено набрал 36,2 процента голосов, а Лассо — 26,1 процента голосов.

3 апреля сторонники оппозиционного кандидата Лассо устроили беспорядки на улицах, протестуя против победы Морено. Полиция разогнала толпу слезоточивым газом. Лассо заявил, что не признает результаты выборов и будет добиваться пересчета голосов.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Глава государства в Эквадоре выбирается на четыре года. Морено поддерживает социальную политику действующего президента Рафаэля Корреа, продвижение эквадорских товаров на международный рынок и доступ к качественному образованию.

После победы Морено основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, поздравил социалиста, а проигравшего выборы экс-банкира Гийермо Лассо призвал через Twitter покинуть пределы Эквадора в течение 30 дней, прихватив с собой "оффшорные миллионы", сообщает Deutsche Welle.

В ответ избранный президент Эквадора Ленин Морено предостерег Ассанжа от вмешательства во внутренние дела его страны. "Ассанж должен соблюдать условия и "не вмешиваться в эквадорскую политику", заявил Морено на пресс-конференции в Кито.

Ассанж с июня 2012 года укрывается в эквадорском посольстве в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где ему предъявлено обвинение в изнасиловании. 45-летний австралиец утверждает, что обвинения против него политически мотивированны. Он опасается, что Швеция экстрадирует его в США, где его могут отдать под суд по обвинению в государственной измене и приговорить к смертной казни за публикацию тысяч секретных документов.