Хорошо к США относятся 37% респондентов (год назад таковых было только 25%, а два года назад — 19%). В отношении к Евросоюзу также наблюдается положительная тенденция: сейчас ему симпатизируют 36% россиян (против 25% в 2015 году), а плохо относятся к нему 53% (доля снизилась с 2015 года, когда таковых было 64%).

К Украине тоже стали лучше относиться — сейчас об этой стране в положительном ключе отзываются 34% респондентов против 25% в 2016 году, а негативно относятся к ней 56% (ранее — 59%).

В отношении Беларуси и Китая фигурируют совсем другие цифры: этим странам симпатизируют 79% и 78% респондентов соответственно. Негативно к ним относятся всего 13% опрошенных. К Турции хорошо относятся 47% россиян, негативно — 34%.

Что касается отношения к России и русским за рубежом, 33% опрошенных считают, что "нас стали больше бояться", 12% — "нас стали больше ненавидеть". Каждый пятый (19%), наоборот, полагает, что Россию за последний год стали больше уважать. Каждый десятый (10%) — что РФ стали больше понимать.

В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает на Западе тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%), уважение (15%), сочувствие (4%).

Опрос был проведен 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.