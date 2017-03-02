"Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать", — заявил Захарченко, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

Он добавил, что вооруженные силы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. "Уже хочется, чтобы оно (обострение) быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем. И для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца", — подчеркнул лидер ДНР.

С 1 марта власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории их территориях. Захарченко объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

Также стало известно, что группа "Систем Кэпитал Менеджмент" украинского бизнесмена Рината Ахметова не будет менять юрисдикцию своих активов в Донецкой и Луганской областях. В сообщении СКМ говорится, что группа "работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства", в том числе на предприятиях СКМ в Донбассе. "И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов", — сообщает СКМ.

В конце января украинские националисты начали торговую блокаду республик Донбасса. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить "географию" контролируемых ими территорий.