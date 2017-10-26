"В попытках урегулировать то, что правительство (Испании) называет чрезвычайно серьезной ситуацией, оно (правительство) создаст еще более серьезную и чрезвычайную ситуацию, если заберет обратно политическую автономию Каталонии", — говорится в тексте обращения Пучдемона к испанскому сенату.
Пучдемон должен был отправить это письмо до 10:00 по местному времени. Однако оно пришло на три минуты позже установленного срока, пишет газета El Mundo. Несмотря на это, Сенат решил его принять.
26 октября парламент Каталонии готовился провести внеочередное заседание, в ходе которого должно было быть объявлено о проведении в регионе досрочных выборов (предположительно — 20 декабря), что помешало бы Мадриду лишить регион автономии. Объявление должен был сделать сам Пучдемон. Изначально его выступление планировалось на 13:30 по местному времени, но оно было отложено на час, а затем и вовсе отменено.
21 октября правительство Испании на чрезвычайной встрече приняло решение о применении статьи 155 испанской Конституции в отношении мятежного региона. Данная статья позволяет распустить правительство Каталонии и провести новые выборы в регионе. До настоящего момента она не применялась ни разу.
Решение правительства должен утвердить Сенат. Его заседание назначено на 27 октября. При этом большинство в Сенате принадлежит Народной партии главы правительства — Мариано Рахоя.
Пучдемон заявил, что одобрение Сенатом решения правительства станет "оскорблением" Конституции Испании. При этом ранее он сам позволял себе не слишком уважительные высказывания об этом документе.