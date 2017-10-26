Председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон направил в сенат Испании (верхнюю палату парламента) письмо, в котором предупредил, что ограничение автономного статуса региона решением испанских властей спровоцирует дальнейшее углубление кризиса, сообщает The Straits Times со ссылкой на AFP.

"В попытках урегулировать то, что правительство (Испании) называет чрезвычайно серьезной ситуацией, оно (правительство) создаст еще более серьезную и чрезвычайную ситуацию, если заберет обратно политическую автономию Каталонии", — говорится в тексте обращения Пучдемона к испанскому сенату.

Пучдемон должен был отправить это письмо до 10:00 по местному времени. Однако оно пришло на три минуты позже установленного срока, пишет газета El Mundo. Несмотря на это, Сенат решил его принять.

26 октября парламент Каталонии готовился провести внеочередное заседание, в ходе которого должно было быть объявлено о проведении в регионе досрочных выборов (предположительно — 20 декабря), что помешало бы Мадриду лишить регион автономии. Объявление должен был сделать сам Пучдемон. Изначально его выступление планировалось на 13:30 по местному времени, но оно было отложено на час, а затем и вовсе отменено.

21 октября правительство Испании на чрезвычайной встрече приняло решение о применении статьи 155 испанской Конституции в отношении мятежного региона. Данная статья позволяет распустить правительство Каталонии и провести новые выборы в регионе. До настоящего момента она не применялась ни разу.

Решение правительства должен утвердить Сенат. Его заседание назначено на 27 октября. При этом большинство в Сенате принадлежит Народной партии главы правительства — Мариано Рахоя.

Пучдемон заявил, что одобрение Сенатом решения правительства станет "оскорблением" Конституции Испании. При этом ранее он сам позволял себе не слишком уважительные высказывания об этом документе.