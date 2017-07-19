Мэр Плунгеского района Литвы Аудрюс Клишонис назвал ошибкой участие литовских детей в программе детского лагеря в России, в рамках которой состоялась встреча с поддерживаемым Кремлем клубом байкеров "Ночные волки".

По словам мэра-либерала, произошла ошибка, которая незамедлительно получит оценку, передает агентство BNS.

"Я приношу извинения в связи с тем, что дети Плунге и их летние каникулы были вовлечены в мероприятие с явно пропагандистскими признаками. С нашими детьми по программе обмена в Красногорск ездили представители самоуправления, которые должны были осуществлять надзор за тем, чтобы каникулы детей не были политизированы. К сожалению, этого не было. Произошла ошибка, которой нельзя искать оправданий. Это получит оценку незамедлительно", — сказал мэр.

Распространившая сообщение партия Движение либералов утверждает, что в заранее согласованной с литовскими органами программе обмена детских каникул посещение лагеря членами клуба байкеров "Ночные волки" не было предусмотрено.

Глава клуба байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поддерживает тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, он не раз участвовал в организуемых байкерами национальных мероприятиях. Некоторые байкеры активно поддерживают пророссийских сепаратистов на Востоке Украины. Пограничники Литвы и Польши несколько раз не пропускали этих байкеров, когда они направлялись в Германию праздновать победу СССР во Второй мировой войне.