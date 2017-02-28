Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) обязал писать в паспорте гражданина Литвы, как литовский вариант написания фамилии, так и оригинал, в котором есть буква латинского алфавита q, сообщает агентство BNS.

Cуд обязал Миграционную службу Вильнюсской полиции выдать паспорт гражданина Литвы сыну француза и литовки, написав его фамилию Jaquet в литовской транскрипции Žakė ("Жаке") и при одновременном написании в форме языка происхождения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее суд более низкой инстанции решил, что фамилия в паспорте должна быть написана только в оригинальной форме, то есть Jaquet. В ГАСЛ учли практику Европейского суда по правам человека и Суда справедливости ЕС, отметив, что законные ожидания носить фамилию Jaquet, под которой ребенок и был зарегистрирован, должны выполняться.

Принимая решение, суд руководствовался разъяснением Конституционного суда, в котором говорится, что имена собственные в паспортах пишутся только буквами литовского алфавита и это не противоречит Конституции.

Одновременно ГАСЛ учел и пояснение КС Литвы от 2009 года, в котором отмечалось, что правовые акты не препятствуют написанию фамилии другими письменными знаками в разделе прочих записей паспорта. Учтя эти аргументы, суд констатировал, что суд первичной инстанции ненадлежащим образом применил и трактовал правовые акты, поэтому удовлетворил апелляционную жалобу частично.

Представляющая семью руководитель публичного учреждения "Европейский фонд прав человека" Эвелина Балико отметила, что решение суда не принято в пользу семьи, кроме того, не отвечает на вопрос о том, как оно будет реализовано технически. Он добавила, что аргументы суда логичны, однако до сих пор нет законов, регламентирующих написание имен и фамилий в документах удостоверения личности.

Действующие сейчас литовские законодательные акты предусматривают написание имен и фамилий граждан Литвы только буквами литовского алфавита. Чаще всего вопрос написания на языке оригинала поднимают проживающие в Литве поляки и варшавские политики.

В литовском Сейме рассматриваются два альтернативных проекта: один допускает использование в документах букв латинского алфавита x, w, q, другой узаконит написание оригинального варианта фамилии на дополнительной странице в паспорте.