Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины.

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", — заявил Линкявичюс в интервью агентству BNS.

Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что США и Польша не признали отмену его украинского паспорта. "Я как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, так же, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши", — сообщил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины.