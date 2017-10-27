Норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности NASAMS обойдутся Литве в 110 млн евро, сообщил министр обороны Раймундас Кароблис, подписавший договор о покупке ЗРК для литовских Вооруженных сил.

"Сумма договора — 110 млн евро. Это немного меньше, чем планировалось сначала", — цитирует министра агентство BNS.

Должностные лица не раскрывают точное количество приобретаемых ЗРК, но ими будут оснащены две батареи. Это не позволит создать над Литвой так называемую бесполетную зону, а ЗРК будут дислоцироваться в приоритетных районах, которые установит командование ВС. Они будут дислоцированы в находящемся в Радвилишкисе Батальоне ПВО, однако в случае необходимости смогут быть перемещены в другие места Литвы.

Министр обороны сказал, что это приобретение является "одним из наиболее важных в стратегическом отношении, приоритетных", а все ЗРК Литва получит до 2020 года. "Мы переходим на другую стадию в ПВО не только сами для себя, но и в НАТО… Эта система — очень важный элемент не только обороны, но и, прежде всего, сдерживания. Любой агрессор, где бы он ни был, не сможет чувствовать себя комфортно", — добавил Кароблис.

ПВО — одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров. Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.

По словам командующего ВВС Литвы Дайнюса Гузаса, военнослужащие столкнутся с вызовами при обучении эксплуатации новых систем ПВО, потому что это новейшая версия NASAMS. "Все в цифре — от самого сенсора (радара) до запуска", — отметил Гузас.

Военнослужащие будут проходить обучение с ЗРК со следующего года. Чтобы обеспечить охрану воздушного пространства, на третьем этапе странам Балтии нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Оборонные чиновники рассматривают возможность, чтобы воздушное пространство Литвы могли покрывать системы Patriot, которые планирует купить Польша.