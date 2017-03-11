Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что задержали лиц, причастных к убийству начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. В ЛНР утверждают, что диверсанты были направлены на территорию республики по заданию Службы безопасности Украины.

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что задержанные в ЛНР разведчики действительно находятся на службе украинской армии, сообщает Newsru.com.

"В отличие от России, мы не отказываемся от своих ребят. 11 февраля 2017 года была потеряна связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области", — заявили в ВСУ через соцсеть Facebook.

Мужчина назвал себя майором Сергеем Иванчуком, начальником инженерной службы восьмого полка специального назначения ВСУ, занимавшегося диверсионной деятельностью в Донбассе. Также задержанный сказал, что был непосредственным исполнителем убийства Анащенко (внедорожник, в котором находился начальник управления народной милиции ЛНР, был взорван утром 4 февраля в Луганске).

Министерство госбезопасности ЛНР опубликовало видеозапись с показаниями человека, представившегося военнослужащим ВСУ, который представился как майор Сергей Иванчук и признался в убийстве Олега Анащенко.

О задержании Иванчука — предполагаемого убийцы начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко — СМИ сообщали в начале февраля, но тогда его имя не раскрывалось. Оно стало известно только 10 марта, когда министерство госбезопасности республики опубликовало видеозапись его допроса.

Сергей Иванчук на допросе заявил (видео — здесь), что является начальником инженерной службы восьмого полка специального назначения. По его словам, диверсионной деятельностью в Донбассе он занимается с 2014 года. В частности, ему была поставлена задача ликвидации Анащенко. Иванчук рассказал, что именно он установил под автомобиль Toyota Land Cruiser Анащенко взрывное устройство и привел его в действие, сообщает Lenta.ru.

Иванчук показал, что на полигоне подразделения в городе Хмельницкий украинских военных готовят американские инструкторы. В курс рейнджеров входит тактическая и минно-подрывная подготовка. Кураторство по линии диверсий на территории Донбасса и в других регионах осуществляется Службой безопасности Украины.

"Эти люди курируют подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые должны осуществлять теракты в больших городах Российской Федерации и Крыма. В Белгороде сейчас такая группа находится,.. по уничтожению российских военнослужащих", — сказал арестованный.

Кроме того, военнослужащие ВСУ Сергей Иванчук и Иван Деев, задержанные в ЛНР, рассказали о подготовке покушения на одного из лидеров ополчения Донбасса Игоря Безлера, известного как Бес. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись допроса.

По словам Иванчука, в начале 2016 года один из его сослуживцев с позывным Одесса находился в Крыму с задачей ликвидировать Безлера, однако выследить ополченца не удалось. "Он находился там с пистолетом ПГ, положил этот пистолет в схрон, в котором лежит еще один пистолет или автомат, и вернулся на Украину", — добавил задержанный.

А военнослужащий ВСУ Иван Деев на допросе назвал имя исполнителя убийства ополченца Арсения Павлова, известного как Моторола, сообщает РИА "Новости".

"Могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — заявил Деев. По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

В ЛНР также заявили, что убийство комбата Михаила Толстых (позывной Гиви) было спланировано в отделе контрразведки СБУ. Как сказал министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, "в СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ. Начальник департамента контрразведки СБУ — полковник Сандурский Анатолий Викторович (позывной Хутор)", передает "ЛуганскИнформЦентр".

Пасечник добавил, что непосредственными исполнителями убийства Толстых стали бойцы 8-го полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделение дислоцируется в городе Хмельницкий, его командиром является полковник Олег Нечаев, начальником отдела разведки — майор Павел Балов (позывной Кедр).

Министр госбезопасности сообщил также, что в городе Старобельск Луганской области (подконтрольная Киеву территория) развернут сводный отряд спецназа численностью 120-150 человек, сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы от 12 до 17 человек в каждой.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе батальона "Сомали" недалеко от Донецка. В Донецке произошедшее назвали терактом.