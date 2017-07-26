"Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины… Суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов доверенного лица на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", — уточнили в пресс-службе.

В конце июня минфин Украины подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в $3 млрд.