Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в апреле 2015 года подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин ($245 — на 2015 год, $186 — на 2016 год). По данным на февраль этого года, только около 10 процентов граждан Беларуси, получивших извещения, оплатили сбор. В целом, квитанции на уплату налога пришли около 470 тысячам белорусов.

17 февраля в Минске по призыву бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича прошел так называемый "Марш рассерженных белорусов" — протестная акция против введения так называемого "налога на тунеядство". Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция — Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".

Ранее Лукашенко допустил отмену декрета "О тунеядцах". По его мнению, "люди восприняли декрет остро", подчеркнув, что против налога выступает активная часть населения, хотя он касается небольшого сектора граждан. В сентябре 2016 года сообщалось, что в Белоруссии более 10 тысяч граждан должны уплатить сбор "за тунеядство".