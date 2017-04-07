"Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы. Что касается людей — мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть", — заявил Лукашенко.

В частности, по его словам, речь идет о равных условиях для развития и функционирования предприятий. "Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?! А общий рынок, как там конкурировать?" — возмутился белорусский президент.

"Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается. Нам не до жиру, дай Бог выжить в этой ситуации. А это ненормально, коль пошли на Союз, давайте хоть в рамках Союза Беларуси и России продемонстрируем, что мы можем и должны, можем создать равные условия и для людей, для жизни людей, свободного перемещения, трудоустройства, социальных вопросов, здравоохранения, образования и так далее, и для предприятий", — пояснил Лукашенко.

По словам Лукашенко, отсутствие равноправия — это причиной экономических проблем белорусских предприятий, которые получают природный газ в пять раз дороже, чем Россия. "А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить. И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается", — пожаловался президент Белоруссии.

Он, впрочем, уточнил, что не хочет поделить все пополам, потому что Белоруссия "подавится" таким куском. "Принцип Союзного государства — равноправные отношения: никакого не может быть союза, если нет равноправных отношений. Это не значит взять все, что у нас есть, в России и Беларуси, и поровну разделить. Я как-то говорил: если это взять и поровну разделить, то мы подавимся от того куска, который достанется Беларуси. Мы на это и не претендуем. Там 140 млн, 145 млн уже, наверное, человек, а у нас меньше 10 млн. Чего мы будем претендовать на равные доли? Ни в коем случае. Мы должны просто честно в этом отношении работать и дать возможность работать предприятиям и там, и здесь", — добавил Лукашенко.

"Белтелерадиокомпания" отмечает, что Лукашенко больше часа общался с журналистом, руководителем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. Центральной темой откровенной беседы стала интеграция на постсоветском пространстве. Лукашенко прокомментировал недавние переговоры с Владимиром Путиным, а также взрыв в метро Санкт-Петербурга. Борьба с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе стали отдельными темами интервью.

Журналист Радик Батыршин возглавляет телерадиокомпанию "Мир" с 2007 года. До этого работал на многих российских федеральных каналах. Пять лет назад он уже записывал интервью с белорусским лидером.

Заявления Лукашенко о неготовности к построению полноценного Союзного государства противоречат официальному анонсу итогов переговоров с Владимиром Путиным, состоявшихся 3 апреля в Санкт-Петербурге. После этой встречи российский президент заявил, что все споры между РФ и РБ в нефтегазовой сфере разрешены и на формальное урегулирование всех вопросов уйдет 10 дней.

В конце марта на встрече с послом республики Армения Лукашенко рассказал о своих "блестящих" отношениях с российским президентом Владимиром Путиным и даже назвал его "родным братом", с которым он всегда решит любую проблему. "У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие", — подчеркнул он и добавил, что, может быть, еще придет время, когда им "придется спиной к спине стать и отстреливаться". Заявление было сделано вскоре после того, как в Минске и в Москве прошли массовые задержания участников митингов.