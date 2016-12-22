"Земельный, климатический, индустриальный ресурсы России достаточны, с избытком, чтобы прокормить в два-три раза больше населения, чем ныне живет в нашей стране", — сказал Лужков.

По его мнению, путь возрождения России лежит через "возврат на ниву". По оценкам бывшего мэра, сейчас половина земель сельхозназначения не используется, и это "головотяпство".

"Мне люба идея одноэтажной (усадебной) России, а не мегаполиса-муравейника, в который хотят превратить Белокаменную, растянув ее протяженность чуть ли не до Калуги", — резюмировал Лужков.

5 декабря сообщалось, что бывший столичный градоначальник может стать руководителем специальной комиссии по земельному вопросу, которую планируется создать в Калининградской области.

В конце сентября Лужков после получения в Кремле ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени пообещал "вернуться из небытия" и помочь стране с сельским хозяйством.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен указом президента с формулировкой "в связи с утратой доверия". Сейчас он владеет предприятием "Частный конный завод "Веедерн"", которое расположено в Калининградской области. Это единственное хозяйство в России по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие также занимается выращиванием зерновых культур.