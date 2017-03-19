Когда люди обнаружили змею, та уже задушила антилопу и заглотила ее: изо рта торчали только копыта. Однако спокойно завершить трапезу и переварить еду питону не дали.

Котзе попросил знакомого змеелова Артура Родена что-то предпринять, чтобы прогнать питона. Когда к рептилии приблизился Роден, той пришлось выплюнуть антилопу, чтобы скрыться. Позже змею все же поймали, ее дальнейшая судьба не уточняется.

Иероглифовые питоны обитают в саванне, тропических и субтропических лесах. Считается одной из самых крупных в мире змей — ее длина может превышать шесть метров, а вес достигает 100 килограммов. Животное питается грызунами, птицами, рептилиями и иногда даже крупными млекопитающими.