"Я не допущу гражданской войны. Я созываю истинную конституционную власть, чтобы добиться мира, в котором нуждается республика, победить фашистский переворот, и чтобы народ добился мира, гармонии и настоящего национального диалога", — цитирует Мадуро ТАСС. Президент подчеркнул, что берет на себя ответственность за свое решение и его последствия, а также призвал народ готовиться "к великой победе".

Мадуро также подчеркнул, что хочет, чтобы в парламенте страны были представители "рабочего класса, а не элит". Противники президента, впрочем, считают, что таким образом глава государства пытается ослабить оппозиционные силы, настаивающие на его отставке, сообщает Reuters.

"Этот диктатор только что объявил о конституционном мошенничестве, объявив о созыве учредительного собрания. Люди должны выйти на улицы и выступить против такого безумия", — заявил оппозиционер Энрике Каприлес, добавив, что Мадуро лишь усугубляет тяжелый кризис в стране, фактически устраивая государственный переворот.

В охваченной кризисом Венесуэле манифестации начались с 4 апреля после того, как Верховный суд наделил президента Николаса Мадуро полномочиями, позволяющими ему действовать фактически в обход парламента. Позже высший судебный орган отменил решение, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Ситуация еще более накалилась после того, как губернатор штата Миранда вынес запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С начала апреля в стране были задержаны более тысячи демонстрантов, около 30 человек погибли в ходе столкновений с полицией, грабежей и беспорядков.

Наиболее масштабный протест состоялся в четверг, 20 апреля: во время акции пострадали 223 человека. Днем ранее местная пресса сообщала, что полиция обстреляла дробью оппозиционную демонстрацию в столице Венесуэлы Каракасе.