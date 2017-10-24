"Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же", — отметил исполнитель в своем посте в Facebook.

По словам Макаревича, Россия не отреклась от лидера СССР, как Германия от Гитлера, из-за итогов Второй мировой войны. "Сталин выиграл войну, Гитлер ее просрал. Ну чисто гипотетически — представьте на секунду, что случилось бы наоборот. Что бы звучало? Похоже, история, как и природа, не имеет отношения к нравственности" — заключил музыкант.

В комментариях к посту Макаревич подчеркнул, что не пытается определить, кто из двух исторических персон хуже. "Оба хуже", — добавил он.

Ранее лидер "Машины времени" раскритиковал "бездарный и уродливый" памятник оружейнику Михаилу Калашникову, появившийся в Москве. Также он признался, что от слова "патриотизм" его тошнит.

Летом 2013 года Макаревич представил едкую песню о российских законах. В ней музыкант в ироничной форме рассказал о том, что "в царстве с большими колоннами стало неладно с законами", пройдясь едким словом по всему спектру нынешних российских проблем: руки у правосудия скованы властью, а президент назван царем, который с помощью "липовых выборов" собирает собрание "жуликов разных калибров".