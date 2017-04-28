Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон исключает возможность присутствия журналистов российских государственных СМИ Russia Today (RT) и Sputnik на своих предвыборных мероприятиях. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил представитель штаба лидера независимого движения "Вперед!"

По его словам, причина данного решения заключается в том, что финансируемые Кремлем телеканал и новостное агентство распространяют "лживую информацию" о кандидате и ставят своей целью подорвать его позиции в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая.

RT, Sputnik и видеоагентство Ruptly, входящее в состав телевизионной компании Russia Today и базирующееся в Берлине, еще 23 апреля — в день проведения первого тура голосования во Франции — сообщили, что им отказано в аккредитации предвыборным штабом Макрона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля назвала позицию французской стороны "вопиющей". По ее мнению, речь идет о "целенаправленной и неприкрытой дискриминации российских СМИ".

"Москва проводит кампанию по дискредитации Макрона"

Ранее главный помощник кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона — Ришар Ферран — обвинил Москву в проведении целенаправленной кампании по дискредитации Макрона при помощи фейковых новостей в связи с проевропейской позицией кандидата.

По данным издания Politico, когда прогнозы начали предрекать победу Макрона над претендентом от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, Russia Today и Sputnik увеличили объемы негативной информации о проевропейском кандидате, продолжив активно агитировать за главу "Национального фронта".