Президент Франции заявил о "новом подходе Франции" к проблеме сирийского урегулирования и единственной его цели — уничтожении терроризма, передает РБК. Он отметил, что Париж намерен добиться создания стабильного и устойчивого политического режима в Сирии.

Франция и США предлагают сформировать международную контактную группу, которая займется сопровождением послевоенной стабилизации в Сирии, поддерживая действия ООН, сообщил президент: "Сейчас мы размышляем о том, какую позицию займем после конфликтов, однако уже есть предложение инициировать контактную группу, чтобы иметь возможность более эффективно работать в поддержку тому, что делает ООН, дабы выстроить политический план действий после войны, особенно в Сирии". (Цитата по ТАСС.)

Также Макрон рассказал, что Франция согласна на участие представителя режима Асада в контактной группе по созданию "дорожной карты" политического урегулированию в Сирии. "Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза, заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада", — подчеркнул он. Макрон отметил, что в Сирии существует "красная линия" — это применение химического оружия.

Трамп в свою очередь сообщил, что в настоящее время идет работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии. Он не уточнил, о каком регионе идет речь и между какими странами ведутся консультации. Но напомнил о договоренности, достигнутой на переговорах с Путиным: "Пять дней (перемирия) не звучит, как долгий период времени, однако с точки зрения перемирия в Сирии — это очень значительный промежуток времени. И это результат взаимодействия стран".

Макрон в своих ответах на вопросы журналистов отметил, что придает большое значение совместным действиям его страны с Россией: "У меня с президентом России Владимиром Путиным состоялась продолжительная беседа в Версале. Это была важная встреча. Наши взгляды не во всем совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения… Особенно важно, учитывая нынешнюю ситуацию, чтобы наши страны работали вместе над проблемами, связанными с Ближним Востоком".