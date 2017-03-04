Посол Северной Кореи в Куала-Лумпуре Кан Чхоль объявлен персоной нон грата в Малайзии, ему предписано в течение 48 часов покинуть страну. Как передает в субботу, 4 марта, агентство AP, решение малайзийских властей связано с позицией дипломата в отношении инцидента с убийством сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как уточняет на своем сайте местное издание The Star Online, Кан Чхоль в субботу, 4 марта, в 18:00 по местному времени был вызван в здание министерства иностранных дел Малайзии, однако не явился в ответ на запрос. После этого официальная нота была направлена в посольство КНДР в Куала-Лумпуре.

Ранее власти страны потребовали от Пхеньяна официальных извинений от дипломата, критиковавшего выводы следствия по делу об убийстве Ким Чен Нама и обвинявшего малайзийские власти в сговоре с Сеулом. Также Малайзия приняла решение об отмене безвизового режима для граждан КНДР.

Что известно об убийстве Ким Чен Нама?

Следственные органы Малайзии считают, что брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия VX.

Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам — 25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама — обвинения в убийстве. По данным южнокорейских спецслужб, убийство было организовано двумя министерствами КНДР: государственной безопасности и иностранных дел.

В рамках расследования убийства в Малайзии был задержан также гражданин КНДР. Однако улик против него оказалось недостаточно и подозреваемого решено освободить и депортировать из Малайзии на родину.