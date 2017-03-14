Тело хранится в морге больницы Куала-Лумпура уже больше месяца — с 13 февраля, когда в столичном аэропорту был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

Власти Малайзии пояснили, что тело было забальзамировано для того, чтобы увеличить время его сохранности. При этом дипломатические отношения между двумя странами испортились из-за того, что власти Малайзии обвинили КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына, напоминает Gazeta.ru.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным полиции Малайзии, две девушки нанесли на лицо мужчины нервно-паралитическое ядовитое вещество VX, и в течение 20 минут он скончался. Северная Корея утверждает, что в Малайзии погиб гражданин КНДР по имени Ким Чхоль, который скончался своей смертью, а не был убит.

Как сообщалось, токсин VX — прозрачная маслянистая жидкость янтарного цвета, без вкуса и запаха, является самым токсичным из известных химических веществ (в сто раз токсичнее зарина). Следы VX остаются на одежде в течение 30 минут после контакта с ядом. Капля VX, попавшая на кожу, может убить человека за несколько минут, уточняет BBC.

Первые симптомы отравления VX схожи с отравлением пестицидами и проявляются сразу после контакта с токсином — это кашель, затрудненное дыхание и одышка. Затем начинаются проблемы со зрением, человек чувствует усталость и головную боль. При большой дозе полностью выводится из строя нервную систему, что приводит к судорогам.

Вещество изначально разрабатывалось как пестицид, но из-за своей крайней токсичности не нашло применения. Оно запрещено Конвенцией по химическому оружию от 1993 года, что означает, что его нельзя производить, а существующие запасы должны быть уничтожены.

Единственное использование Фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия — в качестве химического оружия. Оно может быть распылено в виде аэрозоля или пара, а также подмешано в воду, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.