Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 1 января, в интервью радио Europe 1. "Фундаментальная проблема в том, что французские банки выбирают кандидатов, которых они финансируют и которых — нет", — сказал Филиппо.

Всего "Национальному фронту" требуется собрать 20 млн евро для финансирования президентской и парламентской предвыборных кампаний в этом году после неудачной попытки взять кредит в российском банке, говорится в статье Bloomberg, перевод которой публикует InoPressa.

Отметим, что генсек "Нацфронта" Николя Бей называл ранее другую сумму — 27 млн евро, передает RFI.

В 2014 году "Нацфронт" на фоне обострения отношений РФ и Запада из-за украинского кризиса получил кредит в 9 млн евро от "Европейского российского банка" (ЕРБ) — чешской "дочки" российского "Первого чешско-российского банка" (ПЧРБ). Банк, приобретенный российской компанией "Стройтрансгаз", подконтрольной ближайшему другу президента России Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко, позднее перешел в руки к Роману Попову, в прошлом занимавшему должность главы финансового департамента "Стройтрансгаза", напоминает RFI.

В феврале 2016 года Ле Пен сообщала о намерении повторно взять кредит у российского банка. Однако летом 2016 года ЦБ России отозвал у ПЧРБ лицензию из-за неисполнения законов банковской деятельности и снижения собственных средств до уровня менее двух процентов.

21 декабря 2016 года французская газета Canard Enchaine сообщила, что "Нацфронт" заключил договор с Россией, включающий кредит, финансирующий предвыборную кампанию партии в полном объеме, в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей это опроверг. Сама Марин Ле Пен также отвергла эти сведения, отвечая на вопрос агентства Reuters, а ее окружение назвало информацию "досужими вымыслами".

Президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года.