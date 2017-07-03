Возле бостонского аэропорта "Логан" автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает полиция штата Массачусетс.

По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена, характер полученных пострадавшими травм неизвестен. Информации о причинах случившегося пока тоже нет.

Журналисты также утверждают, что водитель автомобиля после инцидента не пытался скрыться и сейчас дает показания полиции. В связи с этим пресса не исключает, что у него не было умысла сбивать людей и, соответственно, никаких признаков терроризма у случившегося нет.

Подобные инциденты в последнее время привлекают особо пристальное внимание, так как автомобили стали использовать для нападений на прохожих люди, симпатизирующие экстремистской группировке "Исламское государство".

В частности, только за последний год подобные нападения произошли в Ницце, Берлине и трижды в Лондоне. Во всех случаях власти признали случившееся терактом, а ответственность практически за все инциденты взяла на себя ИГ.

Исключением стало последнее нападение в Лондоне — тогда водитель наоборот наехал на пешеходов у лондонской мечети, которая пользуется популярностью у сторонников радикального ислама.