По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена, характер полученных пострадавшими травм неизвестен. Информации о причинах случившегося пока тоже нет.
Журналисты также утверждают, что водитель автомобиля после инцидента не пытался скрыться и сейчас дает показания полиции. В связи с этим пресса не исключает, что у него не было умысла сбивать людей и, соответственно, никаких признаков терроризма у случившегося нет.
Подобные инциденты в последнее время привлекают особо пристальное внимание, так как автомобили стали использовать для нападений на прохожих люди, симпатизирующие экстремистской группировке "Исламское государство".
В частности, только за последний год подобные нападения произошли в Ницце, Берлине и трижды в Лондоне. Во всех случаях власти признали случившееся терактом, а ответственность практически за все инциденты взяла на себя ИГ.
Исключением стало последнее нападение в Лондоне — тогда водитель наоборот наехал на пешеходов у лондонской мечети, которая пользуется популярностью у сторонников радикального ислама.