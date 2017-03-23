Медведев проводил встречу с представителями малого и среднего бизнеса в области авиаперевозок. Один из участников выразил радость в связи с его выздоровлением. "Да я и не болел", — заявил Медведев в ответ.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что глава правительства заболел гриппом. "Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин. На следующий день Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать слова президента о болезни главы правительства. Представитель Медведева Наталья Тимакова также их не комментировала.