Медведев ответил на вопрос пользователя под ником @ispiridonoff, который тот задал в "Инстаграме": "Привет! Как день?"
"Неплохо, на лыжах покатался", - ответил глава правительства.
Вопрос премьеру задали в комментариях под последней фотографией, опубликованной в его аккаунте. Фото тюльпанов с подписью "С праздником весны, дорогие женщины! Счастья и любви!" премьер выложил 8 марта, в международный женский день.
На странице пользователя @ispiridonoff в "инстаграме" опубликована фотография митинга против коррупции в Перми.
В воскресенье 26 марта в стране прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией, организованные по призыву оппозиционера Алексея Навального. В Москве полиция оценила численность митингующих на Тверской в 8 тысяч человек. Оппозиция заявила о 25-30 тысячах.
На акции в столице задержали более 900 человек: больше, чем во время протеста на Болотной площади в 2012 году. В автозаки попали и несовершеннолетние. Активисты утверждают, что половина задержанных до сих пор находятся в разных столичных ОВД.
Поводом для протеста стало расследование фонда Навального о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с Медведевым.
В расследовании говорилось, что премьер владеет этими активами, управляя ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.
Фонд Навального обнаружил среди активов премьера виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании, а также дома и усадьбы.
Пресс-секретарь российского премьера заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Она не стала комментировать расследования, указав на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные оппозиционеру.
Медведев же ранее заблокировал Навального в "Инстаграме".