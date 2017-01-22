Сам Путин в этот раз на съезд не приехал, и Медведев зачитал от него письменное приветствие: глава государства назвал доверие граждан главным капиталом ЕР.

Перед началом второго дня съезда Медведева предложили переизбрать руководителем партии. Так и произошло, сообщает ТАСС. Медведев поблагодарил участников съезда за доверие.

Премьер РФ в своем выступлении призвал не ориентироваться на результаты выборов в других странах, и расстаться с иллюзиями, что антироссийские санкции будут отменены: "Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы… на приход новых руководителей иностранных".

По словам Медведева, в этой связи российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию: "Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами".

В очередной раз он озвучил инициативы по снижению влияния проверочных ведомств на бизнес. Он предложил заменить проверки бизнеса разными ведомствами на комплексную инспекцию один раз в три года: "Надо совершенствовать деловую среду, создавать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса", — сказал премьер. По его словам, на эти цели в бюджете этого года запланировано более 20 млрд рублей, передает ТАСС.

Лидер партии велел соратникам наводить порядок в сложных сферах хозяйствования, например в ЖКХ: "Почти треть обращений в наши общественные приемные связаны именно с этой сферой", — констатировал Медведев.

Он считает, что правительство при активной поддержке "Единой России" "шаг за шагом выправляет ситуацию". Медведев предложил проводить обсуждение результатов работы по программе каждый год. "Тогда мы сможем оценить, насколько эффективно выполняется программа, а если нужно — вносить необходимые корректировки", — пояснил председатель партии.

Медведев также прокомментировал выдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты на предстоящих в 2018 году выборах — как это нередко бывает, не называя его имени. Он призвал ЕР не поддаваться на провокации идеологических противников: "Многие наши оппоненты… воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию… Наша партия не должна поддаваться на провокации, не должна ввязываться в бессмысленные политические интриги". Он также велел единороссам "действовать строго в рамках избирательного законодательства".

Глава партии также предложил в течение ближайших пяти лет проводить Единый день предварительного голосования для определения кандидатов в региональные законодательные органы.

Российский премьер назвал опыт праймериз перед выборами в Госдуму уникальным и успешным: "Партийные и беспартийные кандидаты "Единой России" должны были пройти через эту процедуру, и участвовать в дебатах. Фактически избиратели сами сформировали предвыборный список "Единой России". Ни одна другая партия не доверила людям этот процесс".

Медведев заявил, что партия по праву называется правящей и представляет собой главный политический ресурс президента: "Сегодня именно на "Единой России лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения".