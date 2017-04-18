Соответствующее заявление глава правительства сделала во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10 после заседания кабинета министров. "Мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", — заявила Мэй. Премьер сообщила, что внесет 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов, его принятие потребует двух третей голосов, сообщает РБК.

Ранее планировалось провести выборы в 2020 году. Мэй пояснила, что решение перенести выборы принято в связи с процедурой выхода страны из ЕС. По ее мнению, это позволит предотвратить политическую нестабильность в стране, а также укрепит позиции королевства на переговорах по выходу из ЕС, передает Newsru.com со ссылкой на AP.

По словам Мэй, в парламенте страны нет единства по вопросу выхода Великобритании из ЕС: оппозиционная Лейбористская партия обещает заблокировать финальные договоренности с ЕС по выходу Великобритании, либерал-демократы парализуют работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит тому, что делает правительство. Мэй добавила, что не готова позволить оппонентам правящей Консервативной партии подорвать переговоры по Brexit.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост после того, как закончит процесс выхода Британии из Европейского союза (Brexit), который был запущен 29 марта.

Предыдущие выборы в парламент прошли в 2015 году. По их результатам, Консервативная партия заняла 330 из 650 мест. Лейбористы сейчас занимают 232 места, Шотландская национальная партия — 54, либеральные демократы — 9.