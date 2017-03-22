"Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента", — сказала Мэй своем обращении к нации.

Глава правительства призвала людей не поддаваться "голосу ненависти", отметив, что террористы не смогут разобщить людей и оттолкнуть их от демократических ценностей.

"Завтра парламент соберется как всегда, и мы все соберемся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас", — сказала Мэй.

Тереза Мэй также заявила, что уровень террористической угрозы в Британии не будет повышен. "Уровень террористической угрозы останется серьезным. Он не будет повышаться", — сказала Мэй после экстренного совещания с членами кабинета министров.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался. Кроме того, погибли двое прохожих и 20 человек пострадали, 12 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Мы оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу. Также помощь на месте оказана восьми пациентам с менее тяжелыми ранениями. Три человека, к сожалению, погибли на месте", — сказала заместитель главы городской службы скорой помощи Полин Кранмер, сообщает "Би-би-си".

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.