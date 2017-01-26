Президент Мексики Энрике Пенья Ньето накануне вечером вновь заявил, что его страна не намерена платить за строительство стены на границе с США. Указ о ее возведении, подписанный накануне президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, мексиканский лидер воспринял с осуждением.

Ньето заявил, что распоряжение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой вызывает у него "сожаление" и "неодобрение", сообщает Reuters. В то же время мексиканский лидер не уточнил, собирается ли он принять участие во встрече с американским президентом, которая должна состояться во вторник, 31 января, в Вашингтоне.

При этом Ньето подтвердил, что Мексика ничего не будет платить за строительство стены на границе с США, сообщает РИА "Новости". "Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил президент в телеобращении к нации.

Ньето отметил, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. "Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества", — заявил президент Мексики.

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры между представителями Мексики и США. Мексиканскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо. По словам главы мексиканского МИДа, встреча Ньето и Трампа, запланированная на 31 января, все еще в силе. "Встреча двух президентов в Вашингтоне в следующий вторник по-прежнему утверждена", — заявил Видегарай (цитата по Reuters).

Именно во время первой встречи делегации Мексики и США стало известно, что Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. В частности, они предполагают строительство физического барьера на границе. На этом фоне в прессе появились сообщения, что Ньето рассматривает возможность отменить встречу с Трампом.

Накануне в интервью ABC News Трамп утверждал, что Мексика "на 100%" возместит США стоимость стены на границе. Президент США подтвердил, что начало строительства будет осуществляться на деньги американских налогоплательщиков, но затем мексиканская сторона в какой-то форме возместит расходы. В качестве одного из вариантов Трамп предложил удерживать часть от всех денежных переводов из Мексики.

Ранее спикер Палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой. По его словам, заявленная цена проекта — 8-14 млрд долларов — "примерно верна".

Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов. В то же время Райан заявил, что республиканцы в конгрессе согласны с тем, что защиту границ надо усилить, чего и желает добиться Трамп.

В начале января в СМИ попала информация, что Трамп отказался от одного из важных пунктов в намеченном им строительстве стены-преграды на границе США с Мексикой: он не будет добиваться полного финансирования со стороны соседнего государства. Сообщалось, что средства на проект будут предоставлены американским бюджетом. Для этого президент должен обратиться с запросом в Конгресс.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступал за возведение барьера на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегалов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Также он заявлял, что депортирует из США до трех миллионов нелегальных мигрантов. В свою очередь, власти Мексики заявляли, что не будут платить за ограждения.