"Рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона [о декоммунизации] не подпадает. Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", — говорится в ответе Кернеса.
В документе подчеркивается, что проспект назван так в первую очередь "в честь выдающегося исторического события", а освобождение Харькова было логическим продолжением событий Сталинградской битвы.
Кернес обратил внимание и на то, что многие харьковчане также принимали участие в этой битве.
Ранее сообщалось, что порты на Украине решили переименовать ради разрыва с "варварским наследием".