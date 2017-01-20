Власти Харькова не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда в рамках законов о декоммунизации. Об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Кернес в ответ на петицию, в которой граждане выступили с инициативой переименовать проспект.

"Рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона [о декоммунизации] не подпадает. Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", — говорится в ответе Кернеса.

В документе подчеркивается, что проспект назван так в первую очередь "в честь выдающегося исторического события", а освобождение Харькова было логическим продолжением событий Сталинградской битвы.

Кернес обратил внимание и на то, что многие харьковчане также принимали участие в этой битве.

Ранее сообщалось, что порты на Украине решили переименовать ради разрыва с "варварским наследием".