Снос первых домов в Москве по программе реновации и переселения жителей начнется уже до конца 2017 года, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

У города уже есть в собственности порядка четырех тысяч квартир, которые могут быть использованы для переселения, рассказал он.

На эти же цели может пойти около одного миллиона квадратных метров жилья, которое сейчас строится в Москве.

Чиновник пояснил, что они находятся в домах, которые были построены по разным программам, включая первую программу сноса пятиэтажек — "лишние" квартиры остались, поскольку тогда жителям предлагали несколько вариантов жилья на выбор. По словам Хуснуллина, сейчас нужно улучшить отделку этих квартир, так как в рамках программы реновации стандарты отделки более высокие.

Эти стандарты также будут доработаны и закреплены в новом распоряжении правительства, которое пока не готово окончательно. "Мы в течение двух недель выпустим постановление правительства Москвы, где пропишем стандарты качества, вплоть до того, какие будут обои, плитки, двери, полотенцесушители", — заявил он.

Бюджет программы сноса власти Москвы пока менять не собираются, заявил Хуснуллин. В бюджете зарезервировано 96 млрд рублей (1,6 млрд долларов) на реализацию этой программы на 2017 год и следующий.

По словам Хуснуллина, строительные компании и различные архитектурные бюро проявили большой интерес к программе. "Все очень хотят участвовать в этом, так как это гарантированные заказы на 10-15 лет вперед", — заявил он.

Программа реновации, по словам мэра Москвы Собянина, рассчитана на 15 лет и предполагает массовое расселение и снос домов в Москве. В списке домов, подлежащих сносу, числятся 4,5 тыс. зданий. По данным мэрии, за снос проголосовали жители 4079 домов, то есть около 90% всех участников голосования. Против участия в программе проголосовали жильцы примерно 460 домов.

17 июня власти Москвы подвели итоги голосования на сайте "Активный гражданин". В окончательный список домов, предназначенных для сноса, вошли дома, где за снос высказались более двух третей проголосовавших жителей.

1 июля закон о реновации жилищного фонда, вызвавший массовые акции протеста в Москве, подписал президент России Владимир Путин.