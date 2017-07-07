Прибыв на место проведения саммита, Меркель, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что она не видит себя в роли посредника между главами России и США. Она отметила, что у Берлина есть своя четкая позиция, в том числе и по ситуации на Украине.

"В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе. Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат", — заявила немецкий канцлер.

При этом Меркель отметила, что на полях саммита "большой двадцатки" она будет отстаивать интересы Германии и Европейского союза. Вместе с тем, как добавила канцлер, ее роль как принимающей стороны и председателя саммита заключается в поиске компромиссов.

Трамп за день до саммита G20 провел переговоры с Меркель. В ходе дискуссии лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, обострение на Корейском полуострове и конфликты на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

В переговорах, помимо Трампа и Меркель, также приняли участие глава МИД Германии Зигмар Габриэль, его американский коллега Рекс Тиллерсон, министр финансов США Стив Мнучин, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг, старший советник главы государства Джаред Кушнер.

Помимо повестки G20, Трамп и Меркель в ходе часовых переговоров обсудили актуальные внешнеполитические темы, включая агрессию Северной Кореи, ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на востоке Украины. Как пояснил Зайберт, в ходе встречи также обсуждались и разногласия, существующие между Вашингтоном и Берлином.

Американская пресса отмечает, что итоги встречи Трампа и Путина могут иметь значительные последствия для всего мира. При этом многие вопросы, касающиеся мероприятия, остаются загадкой. Повестки дня до сих пор нет. Также не ясно, кто именно будет присутствовать на встрече, кроме самих лидеров. Такая неопределенность провоцирует появление различных тревожных слухов и вынуждает наблюдателей ждать неприятностей.

Сам Путин в преддверии саммита G20 написал статью в немецкую газету Handelsblatt, где заявил о важности взаимодействия в рамках "большой двадцатки", неприятии санкций и протекционизма, а также рассказал об опасностях вседозволенности в интернете.