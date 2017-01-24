"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", — отметила Меркель.

При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. "Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", — добавила канцлер.

22 января глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США, старый мир XX века, "наконец-то, закончился". По его мнению, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, остается открытым, добавил он.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

16 января республиканец раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель. "Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов", — сказал республиканец.